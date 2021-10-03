/654193/وزير شئون-المجالس-النيابية-يؤكد-التعاون-والتجاوب-بين-الحكومة-ومجلس-النواب

عقد مجلس النواب اليوم الأحد 3 أكتوبر 2021 م ثاني وثالث ورابع جلساته من الفصل التشريعي الثاني – دور الانعقاد الثاني، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد – وزير شئون المجالس النيابية: وبالجلسة الثانية والثالثة باشر المجلس انتخاب رؤساء اللجان النوعية وأعضاء مكاتبها والتي قد دعى إليها المستشار الدكتور حنفي جبالي – رئيس مجلس النواب بالأمس وبالجلسة الرابعة استعرض رئيس المجلس نتائج الانتخابات وتم تلاوة أسماء السادة رؤساء وأعضاء مكاتب اللجان النوعية، ووجه رئيس المجلس كلمة هنأ فيها رؤساء اللجان وأعضاء المكاتب .

دوت الخليج وقد ألقى المستشار علاء الدين فؤاد – وزير شئون المجالس النيابية كلمته بمناسبة بدء دور الانعقاد الثاني، وفيها وجه التهنئة للسيد رئيس المجلس والسادة الأعضاء مُشيداً بأداء المجلس في الدور الأول للانعقاد، مُبرزاً أهمية دور التعاون والتجاوب بين الحكومة ومجلس النواب ونقل سيادته تهنئة دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء كافة ورئيس المجلس وأعضائه على بدء دور الانعقاد الثاني وزير المجالس النيابية يثني الأداء التشريعي للمجلس وأثنى الوزير على الأداء التشريعي للمجلس تحت رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي – رئيس المجلس. واختتم كلمته بتوجيه الشكر إلى وكيلي المجلس والأمين العام ورؤساء الهيئات البرلمانية وكافة أعضاء المجلس، كما قدم التهاني لرؤساء وأعضاء مكاتب اللجان النوعية وأكد على أن الحكومة تُجدد العهد والميثاق على أن تكون عَوناً لمجلس النواب لتحقيق كل ما يأمل ويصبو إليه أبناء هذا الوطن.

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