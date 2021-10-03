لأول مرة..أحمد شيبة يقتحم مجال التمثيل بمسلسل «الفرح فرحنا»

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دوت الخليج يرصد مشاركة أحمد شيبة في مسلسل الفرح فرحنا

دور أحمد شيبة في مسلسل «الفرح فرحنا»

ويجسد أحمد شيبة خلال احداث مسلسل «الفرح فرحنا» دور منظم أفراح ويؤسس شركة تنظيم أفراح للأماكن الشعبية وتتوالى الأحداث في إطار كوميدى.

بينما يجسد أوس أوس دور مطرب راب، ويشارك في بطولة العمل بجانب أوس أوس مجموعة من الفنانين محمد ثروت، ميرنا جميل, ويزو, سامى مغاورى, عارفه عبد الرسول, سليمان عيد, أوتاكا, إيمان السيد.

ومسلسل «الفرح فرحنا» إنتاج عادل مغربي، إخراج معتز التوني، تأليف د. حسين مصطفي محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده، وإشراف عام على الكتابه أوتاكا.

أحمد شيبة يستعد لطرح أغنية جديدة باللهجة الصعيدي

من ناحية أخرى يستعد المطرب الشعبي أحمد شيبة ولأول مرة لطرح أغنية جديدة باللهجة الصعيدي، بعدما استطاع أن يخطف الإعلامية منى الشاذلي والحاضرين في برنامجها “معكم”، بالغناء بها وإجادتها بإمتياز بصوت عذب وطرب.

ويطرح أحمد شيبة أغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان “حقاني يا كبير”، والتي يقدمها باللهجة الصعيدية خلال الفترة القليلة المقبلة، وهي من كلمات رضا المصري وألحان فارس فهمى ومن المقرر اطلاقها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أحمد شيبة رحلة معناة طويلة مع الشهرة

هذا وجل شيبة مؤخرا ضيفا ببرنامج «معكم» التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، وتحدث أحمد شيبة في البداية عن تحدياته للوصول لعالم الغناء والشهرة مشيرة إلى أنه على عكس باقية المطربين اللذان تولد معهم الموهبة ويمارسونها من الصغر، اذ أنه لم يكن يستطيع الحديث فقال: “مكنتش بغني وأنا صغير، بالعكس كانوا فاكرني هطلع أخرس ومش بتكلم، لأن خالي الله يرحمه مكنش بيتكلم ومش بيسمع، وأنا لما اتولدت مكنتش بتكلم خالص، فالنطق كان صعب أوي عندي لحد الابتدائية، ولما اتنرفز كان الكلام عندي بيتقطع، لحد ما ربنا نفخ في صورتي وبقيت مطرب”.

وأضاف شيبه بأن والده لم يكن راضيا عليه بسبب كونه مطربا، اذ انه أول فرد فى العائلة لديه ميول فنية، وبدأ الغناء فى الأفراح والمناسبات الخاصة، وقدم أغنيات حسن الأسمر وعدوية وجورج وسوف.