فيديو - الجيزة : إزالة التعديات بطريق المنصورية تمهيدًا لرصفه  

جدة - نرمين السيد - واصلت محافظة الجيزة، مساء اليوم، إزالة التعديات على طريق المنصورية والتى شملت أرصفة ومنشآت خشبية، وأسوار وتاندات، ومشتل مخالف، وذلك بدءًا من منطقة كفر غطاطى، وجارٍ الاستكمال بطول 4 كم ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق للعام المالى "2021 -2022".





يأتى ذلك فى إطار توجيهات أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالقيام بتطوير ورصف عددًا من المحاور وإزالة التعديات على الطريق العام وتوسعتها. يذكر أن محافظ الجيزة، قد تفقد منذ أيام الطريق للوقوف على الحالة العامة ووجه بالبدء فى أعمال تطويره لما له من أهمية مرورية.

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