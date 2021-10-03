فيديو.. مستقبل وطن يهدى القوات المسلحة أغنية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وشارك فى أداء الأغنية كل من محمد فؤاد، هشام عباس، مى سليم، عمر كمال، حسن شاكوش، أمينة، دياب، مدحت صالح.

وتقول كلمات الأغنية "تعظيم سلام لجيش عظيم رمز الرجولة، تعظيم سلام لكل حد ضحى لينا، مصر اللى كتبت فى التاريخ أعظم بطولة تشهد علينا كل دم فى أرض سيناء، مصر حكاية، 6 أكتوبر أغلى بداية".