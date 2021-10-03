محافظ البحيرة ووزير الشباب والرياضة يفتتحان حديقة وحمام سباحة بأبو المطامير «صور»

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قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بزيارة لمركز ومدينة أبو المطامير قاما خلالها بإفتتاح حمام السباحة النصف أوليمبي بنظام الطرح الإستثماري بمركز شباب أبو المطامير على مساحة ٨٠٠ م٢ وبتكلفة ٤ مليون تقريباً، كما إفتتحا الحديقة المقامه بالمركز على مساحة ٦٠٠ م٢ وتضم كافية ومطعم ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

محافظ البحيرة ووزير الشباب والرياضة يفتتحان حديقة وحمام سباحة بأبو المطامير

وتابعا فعاليات وزارة الشباب والرياضة والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، ضمن مبادرة أبدأ بنفسك، والتى تضمنت اللقاءات الرياضية للفتيات (خماسي كرة القدم) تحت شعار "ألف بنت ألف حلم"، و"ألعاب للفتيات" و"لياقتي مهارتي" ومشروع الرياضة من أجل التنمية للفتيات والمشروع القومى لرياضة المرأة والفتاة، وتابعا بعض العروض الرياضية التى قدمها الشباب والنشء من أبناء المركز، ثم قام الوزير والمحافظ بتفقد المنشآت المنفذة في إطار مبادرة "حياة كريمة" بمركز شباب زاوية صقر .

محافظ البحيرة ووزير الشباب والرياضة يفتتحان حديقة وحمام سباحة بأبو المطامير

حيث أكد اللواء المحافظ أن قطاع الشباب والرياضة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبقيادة الدكتور أشرف صبحى قد شهد تطوراً ملحوظاً على المستوى الرياضي والتوعوي والتثقيفي .

مشيراً إلى أن المحافظة من جانبها لم تتدخر جهداً ولا سعياً في وضع كل مقدراتها لخدمة كل مشروع تبناه فخامة السيد الرئيس، فضمن مبادرة "حياة كريمة" يجري العمل على تنفيذ أعمال الإنشاء والإحلال والتطوير لـ ١٦٠ مركز منهم ٥٤ مركز إنشاء جديد على مساحة ٤٠ فدان بالإضافة إلى تطوير العديد من المنشأت الرياضية .

وحضر الجولة والإفتتاح، الدكتوره نهال بلبع نائب المحافظ واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد والعميد أ.ح أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة والدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة واللواء وائل زغلول - رئيس مدينة أبو المطامير وعدداً من أعضاء مجلسى الشعب والشيوخ بمحافظة البحيرة والقيادات التنفيذية .