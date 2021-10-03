تقديرا لجهود رجالها.. حزب مستقبل وطن يهدى القوات المسلحة أغنية «مصر حكاية» بمناسبة نصر أكتوبر

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أعلن حزب مستقبل وطن منذ قليل، عبر صفحته الرسمية، تقديم أغنية «مصر حكاية» إهداءً للقوات المسلحة المصرية، تقديرا لها ولجهود رجالها وأبطالها فى حماية الوطن والدفاع عنه، والتى تأتى بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، وتوجه تحية وتقدير للجيش المصرى وبطولاته، والشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل الوطن.

دوت الخليج حزب مستقبل وطن يهدى القوات المسلحة أغنية «مصر حكاية» بمناسبة نصر أكتوبر ونص الأغنية التى قدمها عدد من النجوم التالي: "تعظيم سلام لجيش عظيم رمز البطولة.. تعظيم سلام لكل حد ضحى لينا، مصر اللى كتبت فى التاريخ اعظم بطولة، يشهد عليها كل دم فى أرض سيناء، مصر حكاية مصر حكاية..6 أكتوبر أغلى بداية، تشهد وقت الصعب حكاية، ودا مش بس كلام فى أغانى، حرب وسلم وفى محنة بنبنى والجيش ابنك وابنك وابنى ". مطربين ومغنيين فى أغنية «مصر حكاية» ومن ضمن المشاركين فى الأغنية، الفنان حسن شاكوش ومحمد فؤاد، وعمرو كمال، وغيرهم من الفنانين والمطربين المصريين.

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