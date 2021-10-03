/654210/الخميس-إجازة-رسمية-بمناسبة-نصر-أكتوبر-المجيد

أعلن مجلس الوزراء، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، عن قرار يقضى بأن يكون يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة ( 6 أكتوبر)، بدلا من يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021.

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الخميس إجازة رسمية بمناسبة نصر أكتوبر المجيد

هذا وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

ترحيل أيام الإجازات

وفي برقيته، عبّر رئيس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، عن تقديم أخلص التهاني وأطيب التمنيات للرئيس بهذه المناسبة الخالدة، التي سطّرها بأحرف من نور شهداء مصر الأبرار، والتي ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري بقواته المسلحة ورجالها، الذين قدموا أرواحهم ودماءهم؛ من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن، إيمانًا ويقينًا أنهم أصحاب الحق، ليصنعوا ملحمة نصر أكتوبر المجيد.

هذا وتنتهج الحكومة منذ فترة طويلة سياق ترحيل أيام الإجازات حتى نهاية الاسبوع، وهو ما جرى تنفيذه فى العديد من المناسبات الرسمية.