/654197/محمد-صلاح-يبدع-ويصنع-هدف-ليفربول-الأول-في-شباك-مانشستر-سيتي-فيديو

أحرز ساديو ماني لاعب ليفربول الهدف الأول خلال أحداث مباراة مانشستر سيتي، والتي تقام حالياً على ملعب أنفيلد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ولعب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول دور البطولة في الهدف الأول، وتمكن من مراوغة لاعبي السياي من قبل منتصف الملعب، ليراوغ الجميع، ويرسل الكرة إلى ساديو ماني المنفرد بالمرمى ليحرز الهدف الأول للريدز.

https://twitter.com/n_ybk/status/1444706859257110529?s=20

الشوط الأول: مانشستر سيتي يفشل في ترجمة السيطرة إلى أهداف أمام ليفربول المستسلم

إنتهى الشوط الأول بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي، في قمة مباريات الجولة السابعة للدوري الإنجليزي الممتاز بالتعادل السلبي بين الفريقين.

جاءت أحداث الشوط الأول قوية للغاية من جانب مانشستر سيتي من أجل مباغتة ليفربول، ولكن السيطرة خلال مجريات الشوط الأول لم تكلل بالنجاح بتسجيل الأهداف.

محمد صلاح

أخطر فرص الشوط الأول من جانب مانشستر سيتي كانت عن طريق رأسية رائعة من كيفين دي بروين ولكن تخرج بعيدة عن المرمى بغرابة شديدة.

وكان فيل فودين هو نجم الشوط الأول من جانب مانشستر سيتي وتمكن من شل خطورة جيمس ميلنر وتوغل كثيراً في هذه المنطقة، ونال ميلنر كارت أصفر بسبب مخالفة قوية ضد الشاب الإنجليزي.

لم يظهر محمد صلاح نجم ليفربول بشكل جيد خلال الشوط الأول للمباراة، وذلك بسبب سوء الأداء من خط الوسط والخط الهجومي، خاصة من ساديو ماني الغير متواجد فنيا خلال أحداث الشوط الأول.

السيطرة لم تترجم إلى أهداف في الشوط الأول من جانب السيتي لتخرج المباراة سلبية في إنتظار شوط المباراة الثاني من القمة الإنجليزية.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيمس ميلنر - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني –دييجو جوتا.

وشهد تشكيل مانشستر سيتي تواجد اللاعب خيسوس بعد غيابة عن المشاركة الأساسية لعدة مباريات.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون موراييس.

خط الدفاع: كايل ووكر - إيمريك لابورت - روبين دياز - جواو كانسيلو.

خط الوسط: رودري -فيل فودين - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا - كيفين دي بروين - جابرييل جيسوس.