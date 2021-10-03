/654199/النائب-محمد-عبد-العزيز-وكيلا-لحقوق-إنسان-النواب-للمرة-الثانية-على-التوالي-فى-الفصل-التشريعي-الثاني

فاز النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بوكالة اللجنة للمرة الثانية على التوالي خلال الفصل التشريعي الثاني بدور الإنعقاد الجديد، ليفوز النائب طارق رضوان برئاسة اللجنة والنائب أيمن أبو العلا وكيلا، ومحمد تيسير مطر أمينا للشر.

دوت الخليج ينشر هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان فى دور الانعقاد الثاني

انتخابات اللجان النوعية بالبرلمان

نجح نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس النواب، في حصد عدد من مقاعد اللجان وصلت لـ10 مقاعد، تمثلت في 6 مقاعد أمانة سر، و 4 مقاعد في منصب وكيل لجنة، وذلك ضمن هيئة مكاتب اللجان النوعية.

ونجح النواب أميرة صابر في الفوز بمنصب أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، والنائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية، والنائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية، والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، والنائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

كما فاز على مقعد وكالة اللجان كلا من النائب نادر مصطفي، في لجنة الثقافة والإعلام والآثار، والنائب أحمد فتحي بمنصب وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والنائب محمد عبد العزيز، بمنصب وكيل بلجنة حقوق الإنسان، والنائبة مارثا محروس بمنصب وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.