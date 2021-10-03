/654204/مرثا-محروس-وكيلا-لإتصالات-النواب-بدور-الإنعقاد-الثاني

فازت النائبة مارثا محروس، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمنصب وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، ليفوز النائب أحمد بدوي برئاسة اللجنة، و أحمد نشأت وكيلا، وأمين السر محمد عبادة.

دوت الخليج ينشر هيئة مكتب اتصالات النواب بدور الانعقاد الجديد

انتخابات اللجان النوعية

هذا ونجح نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس النواب، في حصد عدد من مقاعد اللجان وصلت لـ10 مقاعد، تمثلت في 6 مقاعد أمانة سر، و 4 مقاعد في منصب وكيل لجنة، وذلك ضمن هيئة مكاتب اللجان النوعية.

دور الانعقاد الثاني

ونجح النواب أميرة صابر في الفوز بمنصب أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، والنائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية، والنائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية، والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، والنائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

كما فاز على مقعد وكالة اللجان كلا من النائب نادر مصطفي، في لجنة الثقافة والإعلام والآثار، والنائب أحمد فتحي بمنصب وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والنائب محمد عبد العزيز، بمنصب وكيل بلجنة حقوق الإنسان، والنائبة مارثا محروس بمنصب وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ألية تشكيل اللجان النوعية حيث نصت المادة 38 على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناءً على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.