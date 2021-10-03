بعد تألقها في «إكسبو دبي 2020»..منى زكي تبهر الجمهور بفستان أصفر

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دوت الخليج يرصد إطلالة منة زكي بفستان أصفر

منى زكي تتألق بفستان أصفر

شاركت منى زكي الجمهور فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، ظهرت من خلاله بفستان أصفر قصير أبرز أناقتها التي لطالما إعتادت على إبهار الجمهور بها، وإعتمد في الإكسسوارت على حقيبة سوداء فقط، أما المكياج فتعمدت وضع لمسات بسيطة تناسب هدوء الفستان.

منى زكي تبدأ تصوير القاهرة مكة

الجدير بالذكر أنه، تشهد منى زكي حالة من الإذدهار الفني في تصوير أحدث أعمالها السينمائية والتي أتت بعنوان «القاهرة- مكة» للمخرج هاني خليفة والمؤلف محمد رجاء.

ويشارك في بطولة فيلم «القاهرة- مكة» بجانب منى زكي، كلا من محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد فرّاج ومحمد علاء، وذلك بتعاون إنتاجي بين فيلم كلينك محمد حفظي Lagoonie Film Production شاهيناز العقاد، The Producers (هاني أسامة)، والشركة السعودية Arabia Pictures.

قصة فيلم «القاهرة- مكة»

وتدور قصة الفيلم قبل أيام من سفر امرأة ذات ماضٍ سيء لأداء فريضة الحج، في رحلة تسعى فيها للتوبة عما ارتكبته، لكنها نفسها مُجبرة على التواصل مع أشخاص من عالمها القديم لجمع مبلغ من المال، لتخوض رحلة لمعرفة معاني التوبة والتطهر من الذنوب، واختبار ترتيب الدرجات على سلم الخطيئة، صعودًا، أو نزولًا.

منى زكي تخوض السباق الرمضاني 2022 بجانب المنتج محمد السعدي

الجدير بالذكر، أن شهدت الفنانة منى زكي تألق ملحوظ من خلال مسلسلها الرمضاني «لعبة نيوتن» الذي استطاع أن يثبت نجاحة في ساحة المعركة الدرامية في العام الماضي، وحصلت زكي من خلاله على العديد من الإشادات بسبب أدئها المميز والفريد والأقرب للواقع.

وتعيد منى زكي تعاونها مرة أخرى مع المنتج محمد السعدي صاحب الفضل الأساسي في نجاح «لعبة نيوتن»، وذلك من خلال تقديم عمل درامي جديد تنافس به في حلبه الصراع الرمضاني لعام 2022، ويجرى حاليًا التعاقد اختيار السيناريو الذي ستقدمه في العمل الجديد.