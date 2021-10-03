مصطفى محمد يسجل الهدف الثاني لـ جالاتا سراي أمام ريزا سبور«فيديو»

/654211/مصطفى-محمد-يسجل-الهدف-الثاني-لـ-جالاتا-سراي-أمام-ريزا-سبورفيديو

نجح الدولي المصري مصطفي محمد من تسجيل الهدف الثاني في المباراة مع فريقه التركي جالاتا سراتي، في الدقيقة الـ 74 من عمر المباراة، في شباك ريزا سبور.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسجل مصطفى محمد الهدف الثاني له ولفريقه في المباراة، في الدقيقة الرابعة والسبعون، من خلال كرة عرضية من الجانب الأيسر حولها من لمسه واحده في شباك الخصم.

https://twitter.com/MrSalah05/status/1444719194185011210?s=20

وسجل مصطفى محمد الهدف الأول في المباراة من خلال تسديدة من زميله في الفريق، وتصتدم بالدفاع، ويكون مصطفي لها بالمرصاد ويستلمها ويسددها بقوة ويسكنها الشباك.

ويدخل جالطة سراي المباراة وهو يتواجد في المرتبة الحادية عشر في سلم ترتيب الدوري التركي، فيما يتذيل ريزة جدول الترتيب برصيد نقطة.

تشكيل جالاتا سراي أمام ريزة سبور:

حراسة المرمى: موسيلرا.

خط الدفاع: يديلين، ألاسبالان، نيلسون، فان أنهولت.

خط الوسط: سفيان فيجولي، بيركان، ألكساندرو تشيكالداو، ريان بابل.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

مصطفي محمد يقترب من العودة للزمالك:

وتحدثت وسائل الإعلام التركية الخميس الماضي، عن غموض مستقبل مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي، والذي بات من المؤكد عدم تواجده مع الفريق خلال الفترة القادمة.

وقالت صحيفة "هابر7" التركية، أن مصطفى محمد بات يؤدى مستويات ضعيفة للغاية، مما أغضب المدير الفني للفريق فاتح تريم، والذي أكد من قبل أن المستوى الحالي سيعيد اللاعب إلى نادي الزمالك من جديد".

وتابعت الصحيفة" لعب مصطفى محمد خلال هذا الموسم 12 مباراة في مختلف المسابقات ولم يتمكن من تسجيل أي هدف حتى الآن، وأصبح اللاعب حبيس مقاعد البدلاء خلال الفترة الأخيرة".

وكان مصطفى محمد شارك لوقت كبير خلال مباراة فريقة أمام قيصري سبور، وخسر بثلاثية نظيفة، ولم يتمكن المهاجم الشاب من تسجيل أي هدف.

يذكر أ، مصطفى محمد خلال آخر 14 مباراة مع فريقة لم يتمكن من تسجيل أي هدف حتى الأن.

شقيق مصطفى محمد: تصريحات فاتح تريم تم تحريفها

وأكمل :"العلاقة بين مصطفى محمد وفاتح تريم جيدة ولا توجد أي مشكلة بينهما كما يصور البعض".

وتنتهي إعارة مصطفى محمد إلى صفوف جالطة سراي بنهاية الموسم الجاري.