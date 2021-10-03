«كل سنة وانت قمر وعسل»..نجلاء بدر تغازل عمرو دياب بإقتراب يوم ميلاده

/654213/كل-سنة-وانت-قمر-وعسلنجلاء-بدر-تغازل-عمرو-دياب-بإقتراب-يوم-ميلاده

غازلت الفنانة نجلاء بدر الهضبة عمرو دياب الذي يتزامن عيد ميلاده في نفس الشهر الذي تحتفل به نجلاء بدر بذكرى ميلادها، مهنأة جميع جمهور برج الجدي بأعياد ميلادهم.

دوت الخليج يرصد تهنأة نجلاء بدر للهضبة بذكرى ميلاده

نجلاء بدر تغازل الفنان عمرو دياب

نشرت بدر صورة جمعتها بالهضبة عمرو دياب عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها قائبة: “عمرو دياب يعني الهضبة يعني برج الميزان كل سنة و كل مواليد برج الميزان قمر وعسل وطيبين”.

عمرو دياب يتصدر قائمة الأكثر استماعا على أنغامي

ويواصل الهضبة عمرو دياب تحقيق نجاحته الساحقة بشكل ممتالي كان أحدثها تصدره قائمة الأكثر استماعا على تطبيق الأغاني الشهير «أنغامي» من خلال أغنيته «أحلى ونص» التي احتلت تريند تويتر بعد طرح البرومو الدعائي للعمل، اذ نشر تطبيق «أنغامي» قائمة الأغاني المصرية الأكثر استماعا خلال شهر سبتمر والذي شهد صدارة عمرو دياب في بأغنيته "أحلى ونص" ، وفي المركز الثاني جاء الفنان أحمد كامل بأغنيته "على عيني" التي تصدرت تريند يوتيوب لأكثر من 5أيام متواصلة ، أما عن المركز الثالث فتألق به محمد حماقي بأغنية " لو هتسيب" ، وفي المركز الرابع حودة بندق بمهرجان "خطر" ، وجاء أحمد سعد في المركز الخامس والأخير بأغنية "الملوك".

عمرو دياب يستعد لطرح أغنية «عيشني»

هذا وكشف النجم عمرو دياب عن البوستر الدعائي لأغنية الجديدة «عيشني» والتي من المقرر أن يطرحها خلال الفترة المقبلة عبر تطبيق فودفون ميوزك، وروج عمرو دياب لأغنته الجديدة من خلال حسابه الرسمي بموقع التديوينات القصيرة “تويتر”، اذ كتب: “قريبًا على Vodafone music اشترك وخليك أول واحد يسمع أغنية عمرو دياب الجديدة عيشني أول ما تنزل".