/654214/جدول-ترتيب-هدافي-الدوري-الإنجليزي-2021-بعد-مباراة-ليفربول-ضد-مانشستر-سيتي

انتهت منذ قليل مباراة القمة بين فريقي ليفربول الإنجليزي ومانشستر سيتي بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ضمن فعاليات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسجل الفرعون المصري الهدف الثاني لفريق ليفربول في المباراة بعد مراوغة لدفاعات فريق مانشستر سيتي ثم وضعها بيمينة في شباك الحارس إيدرسون.

وينافس الملك المصري بقوة علي لقب هداف الدوري الإنجليزي حيث يمتلك في رصيدة 6 أهداف بعد هدفة في مباراة اليوم.

ويدخل في المنافسة بقوة أيضاً لاعب نادي ليستر سيتي جيمي فاردي بعد تسجيلة هو الأخر هدفا في مباراة فريقة اليوم ووصل رصيدة 6 أهداف.

قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

وفيما يلي نستعرض لكم قائمة هدافي بطولة الدوري الإنجليزي بعد مرور 7 جولات من عمر المنافسة.

محمد صلاح، ليفربول، 6 أهداف.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 6 أهداف.

ميشيل أنطونيو، وست هام، 5 أهداف.

برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 4 أهداف.

نيال موباي، برايتون، 4 أهداف.

إسمايلا سار، واتفورد، 4 أهداف

كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، 3 أهداف.

سعيد بن رحمة، وست هام، 3 أهداف.

دومنيك كالفيرت لوين، إيفرتون، 3 أهداف.

ملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

نجح الدولي الدولي السنغالي ساديو مانى من تسجيل الهدف الاول في المباراة ولفريق ليفربول من خلال تمريرة رائعة من محمد صلاح إلى ساديو ماني المنطلق خلف دفاعات فريق مانشستر سيتي فسدد الأخير كرة من يمين منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وعاد فريق السيتي بهدف التعادل في الدقيقة الـ 69 من عمر المباراة عن طريق فيل فودين، من خلال تسديدة قوية من يسار منطقة الجزاء سكنت أقصى أسفل يسار المرمى.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثاني لفريقة في الدقيقة الـ 86 من عمر اللقاء، من خلال مراوغة ولا أروع من الجانب الأيسر ومرور وتسديد علي يمين المرمي.

وعاد مانشستر سيتي بالهدف الثاني له في المباراة والأخيرة في الدقيقة الـ 81 من عمر المباراة عن طريق كيفين دي بروين، من خلال تسديدة صاروخية من كيفين دي بروين من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول:

حراسة المرمى: إيدرسون موراييس.

خط الدفاع: كايل ووكر - إيمريك لابورت - روبين دياز - جواو كانسيلو.

خط الوسط: رودري -فيل فودين - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا - كيفين دي بروين - جابرييل جيسوس.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيمس ميلنر - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني –دييجو جوتا.

تاريخ مواجهات الفريقين

يتفوق فريق ليفربول والذي يلعب لة المصري محمد صلاح علي مانشستر سيتي في المواجهات السابقة بين الناديين حيث تواجة الفريقين سابقاً في 187 مباراة,تمكن الريدز من تحقيق الفوز خلال 90 مباراة, بينما حقق السماوي الفوز في 48 لقاء وتعادل الفريقين في 49 مباراة.

تواجة الفريقين علي ملعب الأنفيلد في 92 مواجهة وكانت لفريق ليفربول الكلمة العليا خلال تلك المواجهات حيث حقق الفوز في 55 مباراة وخسر 15 لقاء وحسم التعادل نتيجة 22 مباراة.