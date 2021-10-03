مصدر لـ «دوت الخليج»: من المبكر الحديث عن مستقبل إيبارشية أسوان

جدة - نرمين السيد - قال مصدر كنسى، إنه من المبكر جدًا الحديث عن مستقبل "إيبراشية أسوان"، فقد يطرح ذلك بعد مرور ذكرى الأربعين للأنبا هدرا خصوصًا وأن قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمامه الآن أكثر من إيبراشية فارغة.





وأضاف المصدر لـ "دوت الخليج" أن هناك إيبراشية بنى مزار ويتكفل برعايتها الأنبا أسطفانوس، وإيبراشية شبين القناطر ويرعاها الأنبا مرقس، أما أسوان يرعاها الأنبا باخوم أسقف سوهاج، فإذا كان مستقبل إيبراشية بنى مزار لم يحدد بعد فكيف يمكن الحديث عن أسوان؟. وذكر المصدر أن البابا تواضروس لا ينفرد بقراراته بل يجتمع أكثر من مرة مع مجمع كهنة الإيبراشية لبحث أفضل الطرق والأساليب فى الخدمة المناسبة لها، لذلك لا داعى لتعجل الأمور.

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