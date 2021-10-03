وزير التعليم العالى يناقش مشروع رفع كفاءة فرق التمريض بالمستشفيات الجامعية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، اليوم الأحد، اجتماعًا بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور روبرت نيفز نائب الرئيس لمعلومات الخدمات الطبية بشركة السيڤير "ElSevier"، وعلا وجيه مستشار بنك المعرفة المصرى، والدكتور أحمد سلامة المدير الإقليمى بالشرق الأوسط وإفريقيا لشركة السيڤير والوفد المُرافق له، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، لمناقشة مشروع رفع كفاءة وتحسين مُستوى فرق التمريض بالمستشفيات الجامعية.





وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن شركة السيڤير قامت بعرض مُقترح شامل للنهوض بمستوى التمريض فى المستشفيات الجامعية التابعة للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ‏‎‏وقدمت مقترحًا شاملًا للتدريب والتعليم وتطوير طاقم التمريض فى الجامعات والمستشفيات الجامعية، ‏‎‏بدايةً من المناهج التعليمية للتمريض بالجامعات وحتى ممارسة التمريض فى المستشفيات الجامعية، ودمج هذا البرنامج مع المشروع القومى لتطوير وميكنة المستشفيات الجامعية.

وأكد وزير التعليم العالى، أن مصر لديها 115 مستشفى جامعية وتقدم خدمات طبية وعلاجية لملايين من المواطنين المصريين، مشيرًا إلى أن رفع كفاءة فرق التمريض بالمستشفيات الجامعية، وتزويدهم بالمعلومات والخبرات اللازمة، سيساهم فى تحسين الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح وزير التربية والتعليم أهمية مُراعاة دمج المحتوى العلمى مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمى بالمستشفيات الجامعية، وذلك حتى تستطيع الأطقم المتخصصة تقديم خدمات علاجية للمرضى وفقًا للمعايير العالمية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يتم بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى.

من جانبه، أكد ‏‎‏روبرت نيفز نائب الرئيس لمعلومات الخدمات الطبية حرص شركة السيڤير على توفير كافة الطاقات والمحتويات اللازمة، لنجاح هذا المشروع، ‏وجعله نموذجًا يُحتذى به فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وطرح بعض الحلول الطبية التى ستعمل على تمكين أطقم التمريض من تقديم أفضل عناية للمرضى، وكذلك تنفيذ ورش عمل لكوادر التمريض لتبادل الخبرات مع زملائهم من البلاد المجاورة، ‏‎‏ومن ثم خلق جيل جديد من الكوادر التمريضية القادرة على العمل فى البيئة التكنولوجية بأعلى المعايير والمواصفات العالمية.

وفى سياق متصل، عرضت شركة السيڤير هذا المقترح على الدكتور حسام عبدالغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ولجنة قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات، ورحب حسام عبدالغفار بالمشروع الجديد مؤكدًا أهميته فى رفع كفاءة كوادر التمريض وطلاب كليات ومعاهد التمريض.

ومن المقرر أن يتم تطبيق هذا المشروع فى إحدى كليات التمريض بالجامعات الحكومية للوقوف على مدى نجاح تلك التجربة الجديدة فى مجال التمريض، والوصول إلى أفضل استفادة ممكنة.