هدف وأسيست.. محمد صلاح يتألق فى تعادل ليفربول ومانشستر سيتي

حسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة ليفربول وضيفه مانشستر سيتي المثيرة، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "آنفيلد" في قمة منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الحالي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وكان فريق مانشستر سيتي الأكثر خطورة، وتصدى البرازيلي أليسون حارس ليفربول لكرة خطرة من أمام فيل فودين، بعد مجهود رائع من البرتغالي برناردو سليفا في أخطر هجمات الشوط.

كما أهدر البلجيكي كيفن دي بروين فرصة خطرة من ضربة رأس في الدقيقة 32.

وطالب فودين باحتساب ركلة جزاء لمصلحته في الدقيقة 31، بعد تدخل جويل ماتيب، إلا أن تقنية الفيديو أشارت إلى وجود المخالفة من خارج منطقة الجزاء.

كما أنقذ أليسون هدفا مؤكدا من أمام فودين في نهاية الشوط الأول، بعد أن خرج الحارس خارج منطقة الجزاء وقطع الطريق على لاعب السيتي.

في الشوط الثاني، بدأت الإثارة حين قدم النجم المصري محمد صلاح فاصلا مهاريا وراوغ أكثر من لاعب ويهدي ساديو ماني تمريرة سحرية، يسجل منها هدف ليفربول الأول في الدقيقة 59، ليرفع المهاجم السنغالي رصيده إلى 4 أهداف هذا الموسم والهدف الـ99 في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وتعادل فيل فودين للسيتي في الدقيقة 69 إثر تمريرة حاسمة من البرازيلي جابرييل جيسوس.

ونمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 76 بمهارة رائعة إثر تخطيه أكثر من لاعب ليسدد في المرمى بقدمه اليمنى، ويرفع رصيده إلى 6 أهداف هذا الموسم والـ103 في تاريخ البريميرليج.

ونجح البلجيكي كيفن دي بروين في تسجيل هدف مانشستر سيتي الثاني في الدقيقة 80 من تسديدة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، غيرت اتجاهها في جسد جويل ماتيب وتسكن مرمى أليسون.

بتلك النتيجة يحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن تشيلسي المتصدر، وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي (حامل اللقب)، الذي يحتل المركز الثالث.

ويحتل محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 6 أهداف، بالمشاركة مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ميلنر - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - روبرتسون

خط الوسط: كيرتس جونز - فابينيو - هندرسون

خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - ساديو ماني

مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل ووكر - روبن دياز - لابورت - كانسيلو

خط الوسط: رودري - دي بروين - برناردو سيلفا

خط الهجوم: جريليش - فودين - جيسوس