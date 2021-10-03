/654217/محمد-صلاح-من-المحزن-أن-هدفي-لم-يكن-هدف-الانتصار-لكن-مانشستر-سيتي-يستحق-التعادل

تحدث محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أن مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي كانت كبيرة للغاية وهامة في مشوار الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "سكاي سبورت" المباراة كانت صعبة للغاية ومهمة، قدمنا شوطاً صعباً في البداية ولكن الشوط الثاني عدنا للمباراة وللنتيجة".

وتابع" مانشستر سيتي حصلوا على بعض الفرص من أجل التسجيل خلال الشوط الأول ولكن دفاع الفريق كان مسيطراً".

وعن سبب سوء الأداء في الشوط الأول" لا أعرف ما الذي حدث في الشوط الأول، كنا سيئين للغايه، وكافحنا من أجل الحفاظ على النتيجة جيداً، وفي شوط المباراة الثاني عدنا للمباراة وتقدمنا بهدف عن طريق ساديو ماني".

وأكمل" هدف ساديو ماني نتدرب عليه كثيراً خلال التدريبات، ولم تكن هجة عادية خلال المباراة، أما عن الهدف الثاني الهام، أكد أنه لن يحكم عليه غلا بعد مشاهدتة أولا، لأنه حضر اللقطة في المباشر فقط ولكن يريد الرؤية أفضل عند العودة للمنزل".

واختتم" مانشستر سيتي قدم مباراة كبيرة للغاية، والنتيجة مستحقة للفريقين، والأهم دائما هو تحقيق الفوز".

الشوط الأول: مانشستر سيتي يفشل في ترجمة السيطرة إلى أهداف أمام ليفربول المستسلم

إنتهى الشوط الأول بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي، في قمة مباريات الجولة السابعة للدوري الإنجليزي الممتاز بالتعادل السلبي بين الفريقين.

جاءت أحداث الشوط الأول قوية للغاية من جانب مانشستر سيتي من أجل مباغتة ليفربول، ولكن السيطرة خلال مجريات الشوط الأول لم تكلل بالنجاح بتسجيل الأهداف.

محمد صلاح

أخطر فرص الشوط الأول من جانب مانشستر سيتي كانت عن طريق رأسية رائعة من كيفين دي بروين ولكن تخرج بعيدة عن المرمى بغرابة شديدة.

وكان فيل فودين هو نجم الشوط الأول من جانب مانشستر سيتي وتمكن من شل خطورة جيمس ميلنر وتوغل كثيراً في هذه المنطقة، ونال ميلنر كارت أصفر بسبب مخالفة قوية ضد الشاب الإنجليزي.

لم يظهر محمد صلاح نجم ليفربول بشكل جيد خلال الشوط الأول للمباراة، وذلك بسبب سوء الأداء من خط الوسط والخط الهجومي، خاصة من ساديو ماني الغير متواجد فنيا خلال أحداث الشوط الأول.

السيطرة لم تترجم إلى أهداف في الشوط الأول من جانب السيتي لتخرج المباراة سلبية في إنتظار شوط المباراة الثاني من القمة الإنجليزية.