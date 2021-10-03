يوسف الحسيني لـ دوت الخليج: قدمنا أداء شجاع خلال دور الانعقاد الأول «فيديو»

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تحدث وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، يوسف الحسيني، عن الأولويات التى ستكون فى صدارة الأجندة التشريعية.

دوت الخليج

يوسف الحسيني: قدمنا أداء شجاع خلال دور الانعقاد الأول

وقال الإعلامي وعضو مجلس النواب، يوسف الحسيني:" قدمنا أداء شجاع خلال دور الانعقاد الأول، حيث جرى تفعيل الدور الرقابي، وهو بمثابة الدور الوطني.

يوسف الحسيني: دور الانعقاد الثاني ستكون ثماره أكبر

وتابع النائب يوسف الحسيني:" هناك عدد من مشاريع القوانين التى تم مناقشتها خلال دور الانعقاد الأول، ولكنني أرى أن فى الدور الثاني للانعقاد ستكون ثماره أكبر.

واستكمل النائب يوسف الحسيني، حديثه لـ دوت الخليج، قائلًا:" اكتسبنا قدر جيد من الخبرة، يساعدنا على تسريع عملية مناقشة قوانين، وتسريع مسألة استخدام أدواتنا الرقابية وما إلى ذلك.

وأضاف النائب يوسف الحسيني، خلال حديثه لموقع دوت الخليج:" تمت إحالة العديد من مشاريع القوانين إلى لجنة الآثار والإعلام، التى أشرف بتولى وكالتها، وسنعمل بأقصى جهد على تفنيد وتقديم أفضل التشريعات.

هذا وانطلقت فعاليات الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الأحد، وذلك فىى ضوء عقد ثلاثة جلسات لاستكمال إجراءات انطلاقة دور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، والذى بدأت أمس السبت بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمجلس للانعقاد فى 2إكتوبر من الشهر الجارى وفق الدستور.