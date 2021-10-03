/654219/توقيت-مباراة-ليفربول-القادمة-بعد-مباراة-مانشستر-سيتي-والقنوات-الناقلة

يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيرة نادي واتفورد ضمن مباريات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السادس عشر من الشهر الجاري في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

الجدير بالذكر أن فريق ليفربول تعدل إيجابياً أمام فريق مانشستر سيتي بهدفين لكل فريق في مباراة الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل الفرعون المصري الهدف الثاني لفريق ليفربول في المباراة بعد مراوغة لدفاعات فريق مانشستر سيتي ثم وضعها بيمينة في شباك الحارس إيدرسون.

وينافس الملك المصري بقوة علي لقب هداف الدوري الإنجليزي حيث يمتلك في رصيدة 6 أهداف بعد هدفة في مباراة اليوم.

ويدخل في المنافسة بقوة أيضاً لاعب نادي ليستر سيتي جيمي فاردي بعد تسجيلة هو الأخر هدفا في مباراة فريقة اليوم ووصل رصيدة 6 أهداف.

ملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

نجح الدولي الدولي السنغالي ساديو مانى من تسجيل الهدف الاول في المباراة ولفريق ليفربول من خلال تمريرة رائعة من محمد صلاح إلى ساديو ماني المنطلق خلف دفاعات فريق مانشستر سيتي فسدد الأخير كرة من يمين منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وعاد فريق السيتي بهدف التعادل في الدقيقة الـ 69 من عمر المباراة عن طريق فيل فودين، من خلال تسديدة قوية من يسار منطقة الجزاء سكنت أقصى أسفل يسار المرمى.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثاني لفريقة في الدقيقة الـ 86 من عمر اللقاء، من خلال مراوغة ولا أروع من الجانب الأيسر ومرور وتسديد علي يمين المرمي.

وعاد مانشستر سيتي بالهدف الثاني له في المباراة والأخيرة في الدقيقة الـ 81 من عمر المباراة عن طريق كيفين دي بروين، من خلال تسديدة صاروخية من كيفين دي بروين من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول:

حراسة المرمى: إيدرسون موراييس.

خط الدفاع: كايل ووكر - إيمريك لابورت - روبين دياز - جواو كانسيلو.

خط الوسط: رودري -فيل فودين - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا - كيفين دي بروين - جابرييل جيسوس.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيمس ميلنر - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني –دييجو جوتا.

قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

وفيما يلي نستعرض لكم قائمة هدافي بطولة الدوري الإنجليزي بعد مرور 7 جولات من عمر المنافسة.

محمد صلاح، ليفربول، 6 أهداف.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 6 أهداف.

ميشيل أنطونيو، وست هام، 5 أهداف.

برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 4 أهداف.

نيال موباي، برايتون، 4 أهداف.

إسمايلا سار، واتفورد، 4 أهداف

كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، 3 أهداف.

سعيد بن رحمة، وست هام، 3 أهداف.

دومنيك كالفيرت لوين، إيفرتون، 3 أهداف.