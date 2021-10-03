شب جديد بعد واقعة ابتهال النقشبندي: «بعتذر للمصريين..وماحدث قلة خبرة مني»

/654221/شب-جديد-بعد-واقعة-ابتهال-النقشبندي-بعتذر-للمصريينوماحدث-قلة-خبرة-مني

ظهر الرابر الشاب الفلسطيني، الشهير بـ «شب جديد» في فيديو جديد نشره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ليعتذر مرة أخرى للمطرب المتألق مروان بابلو والمصرين بعدما قام بمدح الأخير من خلال اسبتدال ابتهال النقشبندي «مولاي إني ببابك» إلى «مروان إني ببابك قد بسطت يدي».

دوت الخليج يرصد إعتذار شب جديد للمصرين

شاب جديد يعتذر لمروان بابلو والمصرين

قال شب جديد خلال الفيديو معتذار للمصرين: “السلام عليكم أما بعد، أحب أقدم اعتذاري للشعب المصري الحبيب ولجمهوري ومصر ولنقابة الفنانين ونقابة الموسيقيين، والمصنفات ولصديقي وحبيبي مروان بابلو”.

شاب جديد: نحن لسنا كفار

وتابع شب جديد موضحا: “ ما حدث هو بسبب قلة حنكة وخبرة في التعامل مع الجمهور، واعتبرته تعبير لاحترامي عن هذه الثقافة ولم أتوقع أنه حساس لهذه الدرجة، يجوز أن ما حدث تسبب في مضايقة مروان بابلو أكثر مني”.

واستكمل شاب جديد حديثه: “وأحب أقول له حقك عليا ولم يكن قصدي، ونحن لسنا كفارًا ولا ملحدين نرغب نشر الإلحاد في مصر.. والله غفور رحيم”.

الجمهور يهاجم الرابر شب جديد

هذا وتعرض الرابر الفلسطيني شب جديد لحملة هجوم شنيعة من قبل الجمهور الذين اتهموه بالإلحاد وذلك بعدما غير ابتهال النقشبندي «مولاي إني ببابك» إلى «مروان إني ببابك قد بسطت يدي»، مطالبين ضرورة إقالة من مصر.

تحول موقع تويتر إلى ساحة واسعة للانتقادات اللاذعة للمطرب الذي أشار إلى مروان بابلو بدلًا من المولى، متهميه بالإلحاد بشكل علني، وجاءت التعليقات على النحو الآتي: «شب جديد بحفلة مصر غنالهم مروان اني وقفت ببابك يا مروان قصده عن مروان بابلو وشكله جاب العيد»، «شامة ريحة منع شب جديد من دخول مصر»، «شاب جديد كَفَرْ تلت مرات في الحفلة اليوم»، وأيضًا، «يجدعان في ناس فعلا فاكرة شاب جديد كان بيتريق ع القرآن ومش واخدين بالهم إنها أغنية أساسا»، «حاسس إن شب جديد ألحد انهارده».

الجمهور يطالب رحيل شب جديد من مصر

وطالب عدد كبير من الجمهور رحيله من مصر بشكل نهائي، فقال أحدهم: “روح أعبد بابلو واتوسل ليه بعيد عن مصر مش ناقصة قرف يعني انتو منافقين وأغانيكم مع المقاومة بس تطلعوا مع الأجانبي في وثائقي وتقولوا احنا ضد السلاح ومع الفن والسلام وساكتين لكن كمان هاتسخروا من التوسل بالله؟ قرف يقرفكم”.