/654222/أول-رد-رسمي-من-نادي-الوحدة-الإماراتي-حول-تعاقد-الفريق-مع-بيتسو-موسيماني-مدرب-الأهلي

أكد راشد الزعابي، رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي، أنه لا يوجد هناك مفاوضات مع بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "حضرة المواطن" نحترم النادي الأهلي وبيتسو موسيماني مدرب الأهلي ولكن ما أشيع حول تعاقدنا مع المدرب غير صحيح بالمرة".

وزاد" لدينا المدير الفني حالياً معنا ونحن متمسكون به ولا نفكر في الإستغناء عنه خلال الفترة القادمة". وأكمل" نادي الوحدة الإماراتي يحترم الأخوة الأشقاء في مصر، ويجب أن يكون هناك تحرى الدقة في الأخبار التي يتم تداولها".

وأكمل” السماسرة والوكلاء هم من يتحدثوا عن هذا الأمر وهذه مزايدات والجميع له كل الاحترام ومدربنا لديه كل الثقة من جانب الإدارة ونحترم الجميع في مصر”.

واختتم" أحترم إدارة النادي الأهلي والجماهير المصرية بالكامل، وأؤكد أننا لم نتحدث مع بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي من أجل تدريب الفريق خلال الفترة القادمة".

مدرب الزمالك السابق: بيتسو موسيماني من أفضل 3 مدربين في أفريقيا.. ويجب أن يلقى الدعم من إدارة الأهلي

أكد ميتشو، مدرب الزمالك السابق، أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي صديق شخصي لي منذ 30 عاما.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" أعرف موسيماني جيدا للغاية، فهو من أفضل 3 مدربين في قارة أفريقيا، وكرة القدم لا تكون فوز على طول الطريق".

بيتسو موسيماني

وتابع" الزمالك تمكن من الفوز بالدوري، والأهلي بسبب المنافسات الأفريقية الهامة، فشل في تحقيق بطولة الدوري، ولكنه فاز ببطولتي أفريقيا، وهناك عدد كبير من الغيابات داخل الفريق وله تأثير على خسارة كأس السوبر المصري".

وواصل" لابد أن تتفهم إدارة الأهلي بسبب الهزائم الأخيرة للأهلي، ولابد أن يكون هناك دعم من الإدارة للمدرب، خاصة أن هناك سوء حظ في الفترة الأخيرة، وأيضا الإجهاد العام الذي يعاني منه الفريق مؤخرا، ويجب أن لا ينسى له أحد الفوز ببطولتي أفريقيا على التوالي".

وزاد" لابد أن لا يتم حساب موسيماني بالقطعة، ولكن في المجمل العام هو ناجح مع النادي الأهلي، ويجب أن يأخذ فرصته كاملة بشكل كبير، ولا يمكن أن نحكم في مباراة واحدة على ما قدمة للنادي الأهلي".

واختتم" التناغم مطلوب بين العناصر الجديدة التي جاءت للفريق مؤخرا والفريق المتواجد من الموسم الماضي، فهذا الأمر هام وجيد للغاية ولابد من الاستفادة من الصفقات الجديدة قدر المستطاع لتحسين الأداء".