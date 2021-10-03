«لص الهواتف» القبض علي عاطل بتهمة سرقة المواطنين

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أصدرت النيابة العامة بجنوب القاهرة، إحالة عاطل لمحكمة الجنح، لاتهامه بسرقة المواطنين بأسلوب المغافلة.

القبض علي عاطل بتهمة سرقة المواطنين

كما قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على عاطل بتهمة سرقة المواطنين.

ونجحت وحدة مباحث قسم شرطة الموسكى، من القبض أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا، وبحوزته 5 هواتف محمولة مجهولين المصدر. وبمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب «المغافلة»، كما أقر بارتكابه 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر شهدت منطقة سندوب التابعة لقسم أول المنصورة في محافظة الدقهلية، مصرع شاب بعد دهسه القطار خلال عبوره مزلقان السكة الحديد.

تفاصيل الواقعة

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطيه مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث دهس قطار لشاب على مزلقان السكة الحديد بسندوب.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص والأنتقال أتضح مصرع عبدالمجيد عبدالمنعم عبدالمنعم ٣٠ عاما، من قرية شاوة التابعة لمركز المنصورة وتم نقل الجثمان إلي مشرحة مستشفى المنصورة الدولى على ذمة تصرفات النيابة.

وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، فيما تم إعادة تسيير حركة القطارات بعد توقفها أثناء الحادث.