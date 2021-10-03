على خطى إلهام شاهين..محمد العدل يعلن التبرع بأعضائه بعد الوفاة

/654224/على-خطى-إلهام-شاهينمحمد-العدل-يعلن-التبرع-بأعضائه-بعد-الوفاة

كشف المنتج محمد العدل عن استعداده للتبرع بأعضائه كاملا لمن يحتاجها بعد وفاته، مشيرا إلى أنها هذا العمل يعتبره فعل إنساني لا يعرف عنه الكثير، أتى ذلك بعدما أعلنت إلهام شاهين تلك المباردة وضجت مواقع التواصل الإجتماعي بتصريحاتها.

دوت الخليج يرصد رغبة محمد العدل في التبرع بأعضائه

محمد العدل يؤيد التبرع بأعضائه

وكتب محمد العدل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، معلقًا على منشور عمر خورشيد: “أتفق معك وأعلن تبرعي بأي عضو من أعضائى قد يفيد غيري بعد وفاتي، لا أعرف إن كان سيتبقى بعد هذا العمر مايفيد من أعضائى أو لا”.

واستكمل: “لكنى أعلن هنا تبرعي.. وأتمنى أن يكون في بطاقة الرقم القومي ما يفيد الموافقة على التبرع من عدمه.. تحياتي”.

إلهام شاهين تعلن التبرع بأعضائها

وكانت الفنانة إلهام شاهين، أعلنت التبرع بأعضائها، بعد الوفاة إذا كانت تصلح وجاء ذلك خلال حفل توقيع كتاب المستشار أمير رمزي الذي يحمل أسم «أعداء مصر الخمسة».

وقالت إلهام خلال الحفل: «أنا بعلن إنه إذا كان مني أي حاجة تصلح للتبرع، لأنه طبعا التبرع له سن معين، فأي جزء يصلح مني فأنا بتبرع به، وأنا بعلن دا على الملأ كله».

وأضافت: «أتمنى أن كلنا نعمل كده، لأنه في الآخر جسمنا ده هياكله الدود فالأولى إن في إنسان يعيش بسببه». وأكملت: «أنا عرفت إن مصر كان فيها بنك للقرنية أيام السادات، وبسبب الأقلام المريضة الضعيفة اللي حاربوا الموضوع ده أُغلق هذا البنك، وأنا أطالب بعودة هذا البنك».

وأضافت إلهام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر قناة mbc مصر: "الأعضاء هياكلها الدود والتراب .. عاوزة أعرف إيه اللي يمنع إننا نتبرع بالأعضاء"، وأكدت معقبة: "معنديش مشكة طالب الطب يتعلم في جثتي.. معنديش مانع أساهم بأي حاجة بخير من أجل البشرية".

واقترحت إلهام، أن تُشارك الدولة عبر إحدى المعنية بتنظيم عملية التبرع بالأعضاء، وذلك من خلال التوقيع على إقرار بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة.

خالد منتصر صاحب مباردة التبرع بالأعضاء

وكشفت الفنانة إلهام شاهين عن الصاحب الأساسي لمبادرة التبرع بالأعضاء التي صرحت به مؤخرا في إحدى حفلاتها، مشيرة إلى تأييدها لإعطاء جثتها لطلاب كلية الطب.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشخصية انستجرام، قائلة: “شكرًا جزيلا خالد منتصر، أنت صاحب هذه المبادرة، نتعلم منك الخبرة والإنسانية واحترام العلم، ونشر الفكر التنويري، والشجاعة في إبداء الرأي لصالح مصرنا الغالية”.