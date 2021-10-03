فيديوجراف.. توجيهات السيسى بشأن المبادرات الصحية والتطعيم ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - اليوم اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية.

ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز ما جاء فى اجتماع الرئيس مع الدكتور محمد عوض تاج الدين:-

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض مستجدات عدد من المبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة على مستوى الجمهورية.

واطلع الرئيس السيسى، على جهود توفير أحدث المعدات والأجهزة الطبية الألمانية لصالح المبادرات الطبية والصحية، خصوصًا ما يتعلق بسيارات الإسعاف، والسيارات المجهزة للرعاية المركزة والتى تستخدم فى نقل المرضى بصورة آمنة إلى مستشفيات الإحالة لتلقى العلاج، وكذلك السيارات المجهزة لفحص وتشخيص المرضى ضمن المبادرات الصحية المختلفة تحت رعاية الرئيس، لا سيما "حياة كريمة" و"القوافل الطبية" و"100 مليون صحة"، فضلاً عن السيارات المجهزة بأجهزة الأشعة المقطعية لتقديم هذه الخدمة بصورة عاجلة فى أماكن فحص ورعاية المرضى، بالإضافة إلى أجهزة الكشف المبكر عن الأورام والأمراض المختلفة، تمهيدًا لتوريد تلك الأجهزة إلى مصر وفقًا لاحتياجاتها.