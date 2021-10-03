محافظ كفر الشيخ يقود حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية

وشدد المحافظ على غلق جميع المراكز التعليمية غير المرخصة، كما قرر قطع التيار الكهربائى عن مواقع تلك المراكز، كما ناشد أولياء أمور الطلاب بعدم توجيه أبنائهم لمراكز الدروس الخصوصية، حفاظاً على صحتهم، وحتى لا ينقل أى طالب عدوى فيروس كورونا لزملائه وأسرهم، خاصة أن الدولة تعمل جاهدة على مواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا.
ووجه جمال نور الدين بشن حملات مماثلة بكل مناطق مدينة كفر الشيخ شرق وغرب العاصمة، إضافة للمدن والمراكز والقرى، لغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية، محذراً من فتح المراكز واستقبال الطلاب، لأن ذلك سيعرض صاحب المركز للمساءلة القانونية، كما وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المراكز.
وشدد محافظ كفر الشيخ، على تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون فى تطبيق القانون تجاه المخالفين، حماية للأفراد والأسر من فيروس كورونا المستجد، الذى يهدد حياة المواطنين.
وكان محافظ كفر الشيخ قد فوجئ بوجود آلاف الطلاب بإحدى المناطق الأكثر تواجداً لمراكز الدروس الخصوصية بالعاصمة، وتقع تلك المراكز فى الأدوار الأرضية بالعمارات السكنية ومنها بسراديب، وحجرات أسفل العمارات السكنية.
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