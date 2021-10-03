الصحة: نبدأ تطعيم طلبة مدارس المراحل الثانوية بلقاح كورونا خلال شهر

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن زيارة الوفد لألمانيا لأنها من الدول الرائدة فى الأجهزة الطبية، مضيفا أننا قمنا بزيارة مصانع شركة سيمنز للتعاقد معهم على تصنيع أول سيارة بها أشعة مقطعية متحركة لدخولها فى مبادرة حياة كريمة بقرى الريف المصرى، وكذلك تدريب الكوادر البشرية من الأطباء فى التعامل مع الأجهزة الطبية الحديثة التى سيتم توريدها إلى مصر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أنه تم التعاقد على 1000 سيارة إسعاف مجهزة بأجهزة رعاية مركزة، و1510عيادات متنقلة مختلفة التخصصات، والتوريد بدءا من الشهر المقبل بعد وضع أولوية مصر للأجهزة، مؤكدا أن الألمانيين مبهورون بالتجربة المصرية من التطوير الصحى الكبير بها.

وتابعت أنه تم الاتفاق مع الشركات بطباعة لوجو 100 مليون صحة وحياة كريمة على السيارات، وأنها توجه الشكر إلى شركة مرسيدس لوضع تصنيع سيارات إسعاف لمصر ضمن أولوياتها، والألمانيون أكدوا على أن مصر أكبر عميل لهم وتم إنشاء خط إنتاج لاحتياجات مصر ويعد هذا مهم جدا.

وأوضحت أنه تم الاتفاق على أشعة متحركة للخدمة فى حياة كريمة خلال الشهرين المقبلين، وكذلك أشعة الكشف المبكر لسرطان الثدى وطالبت بـ100 جهاز، مؤكدة أن شهر إبريل المقبل سيكون تسلمنا 500 سيارة قوافل طبية و1000 سيارة إسعاف وهذه السيارات ستكون صديقة للبيئة، ونهاية 2022 سنتسلم جميع السيارات التى تم التعاقد عليها.

وناشدت وزيرة الصحة جميع العاملين فى المنظومة التعليمية وطلاب الجامعات التوجه إلى مراكز الشباب والسيارات المتنقلة لتلقى لقاح كورونا بداية العام الدراسى الجديد، ووصل لنا كمية كبيرة جدا وأن أى شخص يسجل على الموقع خلال 24، مضيفة أننا قمنا بتطعيم 1.6 مليون من العاملين فى قطاع التعليم قبل الجامعى حتى الآن.

وتابعت أننا سنتمكن من إنتاج مليون جرعة يوميا من لقاح كورونا من مصنع فاكسيرا العجوزة الشهر المقبل، مؤكدة أن هناك 14 دولة أوروبية وافقوا على لقاح سينوافاك، لافتة إلى أن كل لقاحات كورونا التى توفرها الدولة أمنة تماما، وأنه خلال شهر سنبدأ تطعيم طلبة المدارس فى المراحل الثانوية بلقاح كورونا.

وأكدت أنه تم تطعيم 3 ملايين من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة من إجمالى 3.4 مليون مواطن، مؤكدة أن كل العاملين فى المنظومة الصحية داخل مصر قدموا تضحيات كبيرة وقاموا ببناء تاريخ جديد فى الرعاية الطبية.

وتابعت أن مصر أدت التزاماتها تجاه 22 دولة أفريقية وعربية لمساعداتهم فى مواجهة أزمة فيروس كورونا، وموجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لمتابعته اليومية لكيفية مواجهة أزمة فيروس كورونا ووصعه على رأس أولويات اهتمام الدولة.