وكالة الفضاء المصرية: إطلاق القمر الصناعى التجريبى الأول نهاية 2023

قال أيمن محمود عضو مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية، إن الوكالة تشمل معامل عديدة، كل معمل مختص بمجال معين في المجال الفضائى، موضحا أن معمل تجميع أنظمة الأقمار الصناعية يتضمن جزئين، الجزء الأول به الغرفة النظيفة التي يتم فيها تجميع مكونات القمر الصناعى ويتم بدقة، ومن يدخل في هذا المعمل لابد أن يكون معقما ويتم تعقمه بشكل كامل.

وأضاف عضو مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية في تصريحات لبرنامج الصدى، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن أول قمر صناعى مصري في مجال الاستشعار عن بعد عام 2007، موضحا أن هناك تحكم داخلى من خلال الغرفة وتحكم خارجى .

وتابع عضو مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية: القمر الصناعى إذا ذهب للفضاء وبه رطوبة أو أتربة يكون هناك مشكلة كبيرة للغاية، ونعمل فى عدة مشروع في وكالة الفضاء ، موضحا أن القمر الصناعى التجريبى الأول يتم تطوير عدة برمجيات به محليا ويتم إطلاقه في نهاية 2023 .