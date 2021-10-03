عمرو القطامي لـ دوت الخليج: أجندتنا هموم الناس ومشاكلهم ونسعى لحل ملفات الكهرباء «فيديو»

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تحدث النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، عن الأولويات التشريعية والقضايا التى ستتصدر قائمة أجندته.

وقال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب:" جرى انتخابات باللجنة، حيث ترأس حسام عوض الله، رئيسًا للجنة، والنائبان رشا عبدالفتاح، وحمادة الجبالي، وكيلان، والنائب خالد مشهور أمين سر".

دوت الخليج

عمرو القطامي لـ دوت الخليج: أجندتنا هموم الناس ومشاكلهم ونسعى لحل ملفات الكهرباء

وتابع النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، حديثه لـ دوت الخليج:" الأمور داخل اللجنة مرتبة ونسعى إلى تقديم أفضل أداء داخل لجنة الطاقة والبيئة".

وأضاف النائب عمرو القطامي:" أهم الملفات التى ستكون على صدراة أولوياتنا الكهرباء حيث أننا نحاول تخفيض الأسعار، وأيضًا ملف الطاقة وما يتعلق بالقراءات المتراكمة، بالإضافة إلى زيادة الأسعار فى الفواتير".

واستكمل النائب عمرو القطامي حديثه:" نسعى أيضًا إلى تجديد بعض الشبكات القديمة، وفض الاشتباك الحاصل فى بعض الملفات والتى تتصل بوزارة البيئة".