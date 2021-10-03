مسرح الزمالك يجمع العسيلي وآخر زفير والجوكر في أكتوبر الجاري

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دوت الخليج يرصد أبرز الحفلات الغنائية المقرر إقامتها على مسرح الزمالك خلال شهر أكتوبر الجاري.

على الحجار يحيي ذكرى نصر أكتوبر على مسرح الزمالك

ويفتتح الزمالك موسم حفلات الشهر، باحتفالية خاصة بمناسبة نصر أكتوبر يحييها المطرب علي الحجار في الثامنة مساء الأربعاء المقبل، وبعدها بيوم الظهور اللايف الأول لمغني الراب الجوكر في أولى حفلاته الغنائية بعد غياب سنوات، يحييها في السابعة مساءً الخميس 7 أكتوبر.

محمود العسيلي يحيي حفلًا على مسرح الزمالك للمرة الأولى

ويشهد منتصف الشهر، إطلالة استثنائية من نوعها للفنان محمود العسيلي في أولى حفلاته الغنائية على مسرح الزمالك، في تمام السابعة مساءً الجمعة 15 أكتوبر.

ويحتضن المسرح قبلها بيوم حفل غنائي لفرقة هوس التي تحتفل بألبومها الجديد.

كما يحتضن مسرح الزمالك سهرة غنائية لعشاق الفرقة العالمية كولد بلاي، التي تقدمها الفرقة المصرية سترربيري سوينج، وتحتفل مع جمهورها بالقاهرة بعيد ميلادها الخامس مساء الخميس 21 أكتوبر، في حين يسدل الستار على سلسلة حفلات شهر أكتوبر في الزمالك بمفاجأة مميزة لمحبي الموسيقى البديلة العربية، عبر أولى حفلات الفرقة الأردنية آخر زفير في القاهرة بعد غياب طويل، وذلك في تمام السابعة مساء الخميس 28 أكتوبر.

حفلات غنائية متنوعة يشهدها مسرح الزمالك

ومن جانبه قال الفنان طارق صبري، مدير مسرح الزمالك، أن انتعاشة الحفلات التي يعيشها المسرح خلال هذه الفترة تأتي تلبية لاحتياجات الجمهور المتعطش لألوان متعددة من الموسيقى بتقديم توليفة غنائية متنوعة المذاقات وموجهة لمختلف الفئات العمرية، بين الطرب والأندرجراوند والراب والروك والبوب.