محافظة الدقهلية: مواجهة شاملة لفيروس كورونا فى كافة أنحاء المحافظة

وأكد "مختار"، فى تصريح له اليوم الأحد، الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة بقرار رئيس الوزراء وخاصة ما يتعلق بالتزام المنشآت الفندقية والسياحية والمقاهى والمطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت عامة ومرخصة سواء من وزارة السياحة والآثار أو من وحدات الإدارة المحلية، والتزام الأتوبيسات والمراكب السياحية، والسينمات والمسارح ودور الثقافة، وكافة الأماكن المرخصة لتقديم العروض الفنية بعدم تجاوزها عند استقبال الجمهور نسبة الـ "70 %" من الطاقة الاستيعابية، والعمل على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة فى هذا الشأن.
كما أكد تضافر جهود كافة الأجهزة المعنية كل فى اختصاصه للعمل على توفير الاحتياطات من المستلزمات الغذائية والدوائية والخدمات الطبية وكافة المستلزمات الأساسية.
ووجه المحافظ بضرورة زيادة الأطقم الطبية المتخصصة لمواجهة أى عجز فى المستشفيات والتعامل الفورى مع أى أحداث أو ظروف طارئة بشأن التصدى لفيروس كورونا حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين بنطاق المحافظة.
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