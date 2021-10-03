محافظ الغربية يخفض القبول لفصول الخدمات المسائية لـ 195 درجة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بناء على المذكرة التى تقدم بها اليوم الأحد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ناصر حسن، طبقا للقرار الوزارى 357 فى 19/9/2018، وتحقيقا لرغبة أولياء الأمور الراغبين فى إلحاق أبنائهم بفصول الخدمات المسائية، ووفقا للأماكن الشاغرة بتلك الفصول.

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