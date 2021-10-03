محافظ أسوان: تثبيت أسعار اللحوم بمحلات الجزارة عند 120 جنيها للكيلو

جدة - نرمين السيد - وشدد المحافظ، فى بيان اليوم الأحد، على كافة الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أصحاب محلات الجزارة فى حال مخالفة هذه التعليمات من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض وتحقيقاً لمصلحة المواطن الأسوانى التى يجب أن نضعها جميعاً نصب أعيننا بعيداً عن أى مصالح شخصية.

ووجه أشرف عطية بضرورة قيام أصحاب محلات الجزارة بوضع لافتات توضيحية بالسعر المقرر لكيلو اللحوم لتحقيق الالتزام الكامل بهذه التسعيرة.

وشدد المحافظ على ضرورة مواصلة تنظيم الحملات التفتيشية على الأسواق لمراقبة أسعار كافة السلع الغذائية والأساسية والتأكد من صلاحيتها وجودتها للاستهلاك الآدمى، على أن يتم المواجهة الحاسمة لأى ارتفاع فى الأسعار وزيادة المعروضات من مختلف السلع بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة من أجل تحقيق السيطرة على الأسعار وبما يلبى احتياجات المواطن الأسوانى بالشكل المطلوب.