زراعة جامعة طنطا تنظم ملتقى التوظيف الخامس «شغلك عندنا»

جدة - نرمين السيد - نظمت كلية الزراعة بجامعة طنطا، اليوم الأحد، ملتقى التوظيف الخامس لخريجى الكلية، برعاية رئيس الجامعة الدكتور محمود ذكى، ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور عماد عتمان، وعميد كلية الزراعة ورئيس الملتقى الدكتور محمد السيد، ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر الملتقى الدكتور شريف جبر





وأكد عميد كلية الزراعة ورئيس الملتقى الدكتور محمد السيد، حرص الجامعة بقيادة الدكتور محمود زكى على المساهمة فى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتى أقرها رئيس الجمهورية، وأهدافها الحد من مشكلة البطالة وتأهيل الخريجين للمنافسة فى سوق العمل.

وأوضح عميد كلية الزراعة أن الملتقى يهدف إلى ربط سوق العمل بالجامعة، وتوفير فرص عمل وتدريب مناسب لشباب الخريجين، وتعريف الطلاب والخريجين بالقدرات والمهارات التى تتطلبها مختلف مجالات سوق العمل الزراعى على المستوى المحلى والإقليمى، وكذلك توفير فرص جيدة للشركات والهيئات لاختيار ما يناسبها من خريجى الكلية للعمل والتدريب بها.

من جانبه، أشار وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر الملتقى الدكتور شريف جبر، إلى أهمية التعاون بين الكلية والشركات والهيئات الزراعية بالمجتمع المحيط فى تحقيق أهداف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكدًا استعداد الكلية والمراكز ذات الطابع الخاص بها لتقديم جميع الاستشارات الزراعية المطلوبة للشركات أو أفراد المجتمع المحيط.

وقام بعض الطلاب والخريجين بعرض بعض المشروعات الصغيرة التى قاموا بتنفيذها كنماذج لريادة الأعمال، ومن هذه المشروعات مشروع إنشاء مشتل لإنتاج شتلات الخضر، ومشروع صيانة الأجهزة والمعدات الزراعية، ومشروع الضأن، وكذلك مشروع التفريخ، وأيضًا مشروع إنتاج اللحوم المجمدة والطازجة والمصنعة، وغيرها من المشروعات الصغيرة، والتى نالت استحسان الحضور، وأبدت بعض الجهات المشاركة استعدادها لتمويل تلك المشروعات لتطويرها.

وشارك فى الملتقى العديد من الشركات والهيئات الزراعية بالمجتمع المحيط والتى قدمت عدة فرص تدريبية مجانية شاملة الإقامة الكاملة أثناء فترة التدريب للخريجين مع تعيين المتميزين منهم.