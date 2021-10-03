محافظ أسوان: حملات مكبرة لإزالة التعديات على المجارى المائية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أنه سيتم تكثيف حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة، لاسيما الواقعة على مجرى نهر النيل والمجارى المائية، وفقا لتكليفات رئيس الوزراء أثناء اجتماع مجلس المحافظين الأخير.





جاء ذلك اليوم الأحد عقب الاجتماع التنسيقى مع مسئولى الجهات الأمنية ومديرية الرى، بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان، والسكرتير العام المساعد أيمن رضا، ومساعد مدير أمن أسوان اللواء معتز عبد الرحمن، لمناقشة التجهيزات والاستعدادات المختلفة فى هذا الشأن.

وشدد المحافظ على ضرورة تضافر وتكاتف الجهود بين الجهات المعنية، من أجل تنظيم حملات مكبرة، لإزالة كافة حالات التعدى على جسور مجرى نهر النيل والترع والمصارف.

وكلف بسرعة إعداد حصر شامل لمختلف التعديات والمخالفات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف، مع تصنيفها وترتيبها طبقا للحجم والأولوية، بالإضافة إلى وضع خطة متكاملة، وفقا للدراسات الأمنية لتنفيذ قرارات الإزالة لجميع المخالفات والتعديات على مراحل، وطبقا لجدول زمنى محدد للانتهاء من إزالة التعديات بمختلف المراكز والمدن على الوجه الأكمل.

ووجه بضرورة إيجاد حلول سريعة وأفكار غير تقليدية، لتسهيل إجراءات تقنين وضع اليد، وضمان منع حدوث أية مخالفات فى المستقبل مع مراعاة الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطن البسيط، وبما لا يتعارض مع تنفيذ القانون وفرض سيطرة الدولة على أراضيها.