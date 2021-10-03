الأرصاد تكشف حقيقة تأثير إعصار شاهين على مصر 

قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات والتحليل بهيئة الأرصاد الجوية إن تأثير إعصار شاهين الأكبر سيكون على سلطنة عمان وأجزاء من الإمارات وسيصل بحدة أقل على المناطق الشرقية للسعودية غدا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن السعودية لن تتأثر بصورة كبيرة ومصر غير مرتبطة بالكتلة الهوائية في الخليج ولن تتأثر بالإعصار والطقس جيد وخالي من الأمطار لمدة 5 أيام مقبلة.

وتابع الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات والتحليل بهيئة الأرصاد الجوية أن التغيرات المناخية وارد أن تؤثر على مصر في النصف الثاني من فصل الخريف خاصة في النصف الثاني من أكتوبر الجاري مصحوبة بأمطار غزيرة.

وأكد أن سلطنة عمان تعرضت من قبل لعدد من الأعاصير لوجودها على المحيط الهندي ولكن الجديد هذا العام هو وجوده في شهر أكتوبر ودخوله في عمق بحر عمان وهو ما يؤثر على الإمارات.

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