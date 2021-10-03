وكالة الفضاء: تعاقدنا على 3 أقمار صناعية بينهم 2 سيتم إنشائهم فى...

أكد الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، أنه تم تفعيل عمل الوكالة 2019، وأطلقنا 2 أقمار صناعية فى 2019، وطلب منا بعد إنشاء الوكالة تفعيل برنامج الفضاء الوطنى.

وأضاف الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، فى تصريحات لبرنامج الصدى، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم: قمنا بعمل برنامج القضاء الوطنى خلال 10 سنوات من 2020 حتى 2030، وهدفنا تحقيق المشروعات الموجودة فى برنامج الفضاء الوطنى، ومن 2018 وحتى 2019 كنا نحضر البرنامج ونعمل عليه الآن ونهاية كل عام نقدم تقريرا للرئيس عبد الفتاح السيسى يتضمن ما تم تنفيذه خلال العام وفقا لما هو موجود فى برنامج الفضاء الوطنى وقدمنا التقرير الأول وسنقدم التقرير الثانى .

ولفت الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إلى أن برنامج الفضاء الوطنى قائم على 6 محاور أساسية هم بناء الأنظمة الفضائية وبناء البنية التحتية لمصر وتعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لبرنامج الفضاء الوطنى، كما بدأنا فى تنفيذ المدينة الفضائية على مساحة 123 فدانا ويتم حاليا إنشاء 6 مبان ونغطى كل الأنشطة الفضائية ونجمعها فى مكان واحد، بجانب تقوية العلاقات الدولية بين وكالة الفضاء المصرية والوكالات الفضائية الدولية الأخرى، واستكشاف الفضاء، وزيادة الوعى الفضائى لدى الشعب المصرى لإنشاء كوادر مصرية فى مجال الفضاء .

وتابع الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية: نقوم بعمل معمل فضائى فى كل كلية، وبدأنا صحوة فى الاهتمام بمجال الفضاء منذ عان 2014، وتعاقدنا على 3 أقمار صناعية بينهم 2 سيتم إنشائهم فى يونيو 2022، وقمر صناعى سيتم إنشاؤه فى ديسمبر 2022.