الصحة: موجة كورونا الرابعة أسرع من الموجات السابقة  

قالت نهي عاصم مستشارة وزيرة الصحة ، إن الوزارة تعمل علي متابعة متحورات كورونا في الموجة الرابعة وفي متابعة المتحورات الأشد انتشارا، مؤكدة أن الفرد المصاب الآن يمكنه نقل العدوى إلى أربعة أو خمسة أشخاص .

وأضافت عاصم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، أن الموجة الرابعة ستكون أسرع من الموجات السابقة في ارتفاع وانخفاض الإصابات بالفيروس ، لافتة إلى ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية .

وأوضحت عاصم ، أن المواطنين الآن يمكنهم تمييز إصابة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن أعراض الموجة الرابعة ليس بها تغير كبير عن أعراض الموجات السابقة ، وهناك الآن دراسات تجري لدمج لقاح كورونا مع لقاح الإنفلونزا .