قالت نهي عاصم مستشارة وزيرة الصحة ، إن الوزارة تعمل علي متابعة متحورات كورونا في الموجة الرابعة وفي متابعة المتحورات الأشد انتشارا، مؤكدة أن الفرد المصاب الآن يمكنه نقل العدوى إلى أربعة أو خمسة أشخاص .
وأضافت عاصم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، أن الموجة الرابعة ستكون أسرع من الموجات السابقة في ارتفاع وانخفاض الإصابات بالفيروس ، لافتة إلى ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية .
وأوضحت عاصم ، أن المواطنين الآن يمكنهم تمييز إصابة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن أعراض الموجة الرابعة ليس بها تغير كبير عن أعراض الموجات السابقة ، وهناك الآن دراسات تجري لدمج لقاح كورونا مع لقاح الإنفلونزا .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة: موجة كورونا الرابعة أسرع من الموجات السابقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.