وزيرة الهجرة: أطلقنا مبادرة أصلك الطيب لتشجيع المصريين على دعم ”حياة كريمة” 

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هناك نماذج كثيرة تسعى لإعادة احياء حرف في عدة مدن، بجانب تشغيل العمالة التي عادت من الخليج، موضحة أن الحرف اليدوية مهمة ومطلوبة في الخارج وتعكس تراثنا المصرى.

وأضافت وزيرة الهجرة، في تصريحات لبرنامج الصدى، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن هناك اهتماما من المصريين في الخارج لإعادة احياء تلك الحرف امر يدعو للفخر، متابعة: أسسنا شباكا واحدا للمصريين في الخارج للاستثمار، كما أن مصر استقبلت أكثر من 50 مستثمرا مصريا في الخارج الذين بدأوا مشروعات استثمارية في مصر.

وتابعت وزيرة الهجرة: أطلقنا مبادرة أصلك الطيب لتشجيع المصريين على دعم مبادرة حياه كريمة ، وأطلقنا اليوم حملة لجمع تبرعات المصريين بالخارج لمبادرة حياة كريمة ، وجمعنا 362 ألف دولار أي 5 ملايين جنيه مصري لدعم مبادرات حياة كريمة.