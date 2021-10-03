الصحة: زيادة توريد سيارات الإسعاف من ألمانيا لـ2510 بتكلفة 3 مليارات جنيه

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة: تم الاتفاق مع ألمانيا على الجدول الزمنى للتوريدات، حيث تم الاتفاق مع شركة سينمز الألمانية على زيادة توريد سيارات الإسعاف من 1500 لـ 2510 بتكلفة 3 مليارات جنيه مصرى.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أنه تم الاتفاق على الجدول الزمنى لتوريدات لسيارات الإسعاف، حيث سيتم توريد 1510 سيارات إسعاف حتى منتصف العام المقبل وتوريد 1000 سيارة إسعاف أخرى، وبالتالى سيكون هناك اسطول من سيارات الإسعاف فى مصر.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة أن هذه السيارات ستكون مزودة بمحركات متطورة، وسنكون اول دولة بعد ألمانيا نستخدم هذه المحركات أقل وزن وأقل فى انبعاثات الغاز وموفرة للطاقة، بجانب توفير سيارات للدعم الفنى لسيارات الإسعاف.