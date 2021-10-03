شروط وخطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 المرحلة الثانية

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محمد سياف - ابو ظبي - مع إعلان فتح المرحلة الثانية للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2021, يهتم العديد من أصحاب الهمم في مصر، بمعرفة كيفية الحصول على البطاقة وأبرز الشروط المقررة لإستحقاقها، حيث تقدم البطاقة الكثير من المميزات لحامليها من أصحاب الإعاقة، والتي منها الحصول على معاشين، وأيضاً التعيين بنسبة الـ 5%، والكشف المجاني في المستشفيات، كما ويتمكن المعاق من الحصول على سكن حكومي، والإعفاء الجمركي الأجهزة التعويضية وسيارات المعاقين، ومن أبرز تلك المميزات الإعفاء من الضرائب، وكذلك الدمج في المدارس والمعاهد والجامعات.

خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2021

صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي نفين القباج، في عدة تصريحات سابقة أن منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية للمعاقين، ستنطلق في بداية شهر أكتوبر الجاري، حيث من المقرر أن يتم بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، كما صرحت أنه تم إستخراج ما يصل الى 850 ألف بطاقة لإثبات الإعاقة المستفيدين من المرحلة الأولى عبر مكاتب البريد، كما قد جاء ذلك وفقاً لقانون حقوق الأشخاص أصحاب الإعاقة رقم 10 لسنة 2018, وعليه يمكنك معرفة خطوات التقديم والحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2021، من خلال إتباع التالي:

التقديم من خلال رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

كتابة البيانات اللازمة للتقديم في الخانات المخصصة لذلك.

بعد إستكمال التسجيل يظهر رقم الطلب المخصص للمتقدم، يجب الإحتفاظ به للحصول على البطاقة.

وفي النهاية يظهر لك عنوان المركز التأهيلي، والذي من المقرر أن يقوم بالكشف الطبي عليك، كما ويمكنك متابعة الطلب من خلال أيقونة الاستعلامات المتاحة على موقع التضامن الاجتماعي.

شروط إستحقاق بطاقات ذوي الإعاقة

هناك عدة شروط لابد من توافرها في مقدم طلب الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2021, والتي يعد الطلب لاغياً حال عدم توافر أحدمها، وعليه يجب قراءة هذه الشروط بعناية قبل التقديم،. التي تتمثل فيما يلي:

أن يكون المتقدم مصاب بأحد الأمراض التي حددتها الوزارة، والتي هي (متلازمة داون، الجذام، طيف التوحد وفقد البصر التام، الشلل الرباعي النصفي، سواء العلوي أو السفلي، تيبس في المفاصل، بتر أحد الأطراف، وفقدان السمع تماماً، ضمور في العضلات، والشلل الرباعي، والقزامة، وكبر أو صغر حجم الرأس.

وفي النهاية يجب تقديم طلب الحصول على البطاقة عبر موقع التضامن الاجتماعي، وإنتظار قبول الطلب وتحديد موعد الكشف الطبي.