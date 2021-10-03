/654234/شاب-يستغيث-من-والدههددنا-بالقتل-وعايشين-معاه-في-ذل-من-20-سنة-فيديو

حالة إنسانية صعبة يعشيها وئام بجانب والدته وأخواته بسبب معاملة الأب السيئة حسبما وصف الشاب، الأمر الذي دفعه لنشر مجموعة من الفيديوهات بجانب إستغاثة كتابية قام بنشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي قبل أن يلقى تعاطفا كبيرا من رواد السوشيال ميديا.

وتواصل دوت الخليج مع الشاب وئام الذي أكد أنه يريد مساعدة من المسئوليين في التغلب على تلك التصرفات الغير مسئولة من جانب الأب.

شاب يستغيث من والده:هددنا بالقتل.. وعايشين معاه في «ذل» من 20 سنة «فيديو»

وقال وئام عبر حسابه على الفيس بوك: " مبدأيا انا مكنتش عايز اخد خطوة زي ديه في حياتي ولا كنت حابب حد يعرف عني ولا عن عيلتي شيء زي ده .. مش لانها حاجة تعيبنا ! احنا مجرد ضحايا ، والعيب كله ع الراجل الي محسوب علينا اب .. زي ما شوفتوا إحنا ضحايا راجل مريض بقاله سنين بيإذينا بمرضه ومعرضين للموت معاه في أي وقت ، ده غير الخوف والرعب الي رباه جوانا بسبب عيشتنا معاه".

وتابع الشاب :" بقالنا سنين بنحاول نبعد عنه ومش عارفين لانه راجل ظالم مش راضي يطلق أمي وشرطه علشان يطلقها تتنازل عن حقوقها وعن حقوقنا وعايزنا نسيب البيت وميدفعلناش أي نفقة ، وأنا عندي أخوات أطفال من حقهم يعيشوا في المكان وتوصلهم نفقة لحد ما يكبروا عايز أوضح شيء مهم كمان وهو إنه الراجل ده مكانش بيصرف علينا طول عيشتنا معاه رغم أنه مقتدر ماديا جدا ومعاه الي يكفينا وزيادة ، كان بيذلنا انه معيشنا في بيته وع اللقمة الي بيأكلهالنا وكل احتياجاتنا كانت أمي ربنا يخليهالنا هي الي بتجيبهالنا ولولاها كان زماننا مدفونين بالحيا معاه ، أمي الي طلعتنا شبعانين وعنينا مليانة ومش ناقصنا اي حاجة لا ماديا ولا معنويا رغم انها مش مقتدرة بالقدر الكافي زي ابويا ! بس لو أخر جنيه في جيبها مكانتش بتستخسره فينا".

شاب يستغيث من والده:هددنا بالقتل.. وعايشين معاه في «ذل» من 20 سنة «فيديو»

وأستكمل: "إحنا السنة الي فاتت حاولنا نرفع عليه قضايا وناخد حقنا منه بالقانون طردنا من البيت بالهدوم الي علينا وفضلنا فترة كبيرة متبهدلين ومتمرمطين وهو ولا على باله حتى اطفاله الصغيرين عايشين ازاي ولا فين ، لحد ما جالنا تمكين بالمكان ومن بعدها وهو خاف وحاول يصالحنا ويرجعنا البيت واحنا قررنا نديله فرصة ، بس شهر في التاني ورجع لعادته القديمة ورجعنا لنقطة الصفر من تاني .. ولانه عارف ان معانا تمكين بالمكان بقى عايز يعمل اي حاجة علشان يطلعنا من البيت واخرها انه حاول يقتلنا . بعد اخر موقف حصلنا معاه لقيناه سافر لاهله بعدها حاولنا ندخل مكتبه ولقيناه جايب ماية نار ولامم سكاكين البيت كلها وحاطتها عنده في المكتب ،خوفنا وقولنا ان سفره فرصة لينا نمشي وننفد بجلدنا قبل ما يرجع ويعمل فينا اي حاجة".

ووضح وئام: "أنا عارف انكوا هتتفاجئوا وتتصدموا كمان ، لاني اكاد اكون باين عليا حد طبيعي عايش حياة رايقة وبيعملكوا فيديوهات بتضحك وبتسليكوا .. بس للاسف مش كل الي بنوريهولكوا ع السوشيال ميديا هو الحقيقة ، انا وامي واخواتي بقالنا سنين بنعاني لوحدنا ومحدش حاسس بينا".

وأردف: "أنا مقررتش انشر شيء زي ده الا لما خلاص ضاقت بينا الدنيا ومبقيناش عارفين نعمل ايه ولا لينا حد يحمينا من الراجل ده ويوقفه عند حده .. لعل وعسى الفيديو ده يساعدنا اننا ناخد حقنا منه بدون ما نتعرض لأي أذية مرة تانية". وأختتم: "عايز حد بس يوصلني لأي حد مسئول".