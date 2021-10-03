/654232/رجال-سلة-الأهلي-يحقق-الفوز-على-بوفاريك-الجزائري-بالبطولة-العربية

حقق الفريق الأول لكرة السلة "رجال" بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب فريق وداد بوفاريك الجزائري، في المباراة الثانية للفريق في البطولة العربية للأندية التي يستضيفها نادي الاتحاد السكندري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

انطلقت المباراة في السابعة مساء اليوم، وقدم الفريق خلالها عرضًا قويًّا، ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 68-49، ليحقق فوزه الثاني بعد أن استهل مشواره في البطولة بالفوز على فريق "شعب حضرموت" اليمني بنتيجة 124-69.

مجموعة الأهلي

ويوجد فريق "رجال سلة الأهلي" على رأس المجموعة الثالثة التي تضم فرق: "وداد بوفاريك الجزائر"، وشعب حضرموت "اليمن"، والفتح "السعودية".

وتضم قائمة "رجال سلة الأهلي" في البطولة العربية كلا من: مايكل تومسون ومايكل فاكوادي وإيهاب أمين وعمر عزب ومحمد أبو النصر وسيف سمير وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمرو الجندي وأحمد حمدي وعمر طارق وعبد الله ناصر.

البطولة العربية

ويشارك في البطولة العربية 18 فريقًا هي أندية: الاتحاد السكندري والأهلي من مصر، والشارقة والبطائح من الإمارات، والكويت واليرموك من الكويت، والميناء وشعب حضرموت من اليمن، والغرافة والوكرة من قطر، واليوناني من السودان، والزهراء الرياضي من تونس، والمنامة البحريني، وبيروت اللبناني، والفتح السعودي، واتحاد الفتح المغربي، ووداد بوفاريك وبليدة من الجزائر.

ودخل "رجال سلة الأهلي" البطولة العربية بمعنويات كبيرة بعدما توج الفريق بلقب بطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على فريق الجزيرة، ليحقق أولى بطولاته في الموسم الجديد.

رؤوف عبد القادر

أعلن رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن إتمام التعاقد مع اللاعب عمر عزب للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، لمدة4 مواسم.

وأوضح عبد القادر أن اللاعب وقع على العقود، وتم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بقيده في قائمة الفريق، وذلك في إطار تدعيم صفوف رجال سلة الأهلي بأفضل العناصر للمنافسة بقوة وتحقيق الانتصارات في كافة المسابقات.

وقال مدير عام النشاط الرياضي إن عمر عزب لاعب مميز ويمثل إضافة حقيقية لفريق رجال سلة الأهلي والذي تم تدعيمه هذا الموسم بالعديد من الصفقات القوية أبرزها الأمريكي مايكل تومسون ومروان سرحان، فضلا عن التعاقد مع الأمريكي مايكل فاكوادي للمشاركة مع الفريق في البطولة العربية التي تقام في الإسكندرية خلال الأيام القادمة.

ووجه عبدالقادر الشكر إلى مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب على دعمه المستمر لكافة فرق النشاط الرياضي، وتلبية كافة متطلبات الأجهزة الفنية من معسكرات وتعاقدات قوية، من أجل المنافسة بقوة والتتويج بكل البطولات.