/654230/إصابة-سائق-قطار-بجرح-قطعي-في-صدره-بسبب-إلقاء-الحجارة-من-مجهولين

تعرض عامل بالسكة الحديد للإصابة بجرح قطعي في صدره بسبب إلقاء الحجارة عليه من مجهولين بين محطة دراو ومحطة بلانة بمحافظة أسوان وتم تقديم الإسعاف الأولية له.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل اصابة السائق

وكانت غرفة عمليات أسوان، قد تلقت إشارة بإصابة سائق قطار رقم 738 ركاب بجرح قطعي في صدره بسبب إلقاء حجارة من مجهولين بين محطة دراو ومحطة بلانة.

إصابة «سائق قطار» بجرح قطعي في صدره بسبب إلقاء الحجارة من مجهولين

واتضح أن سائق القطار يدعي«محمود محمد هميمي وشهرته»حيث إنه رفض تعطل القطار وقرر أن يكمل الرحلة بعد عمل إسعافات أولية له ولكن تواجد زميل له سائق قطار كان متجها إلى مدينة أسوان للسياحة وهو من قام باستكمال الرحلة حتى تم وصول القطار لمحطة مدينة أسوان.

وفي سياق آخر، شهدت منطقة سندوب التابعة لقسم أول المنصورة في محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، مصرع شاب بعد دهسه القطار خلال عبوره مزلقان السكة الحديد.

وجرى ضبط (السائق) طفلا بمنطقة "الهابي لاند" في المنصورة و فر هارباضبط سائق دهس طفلا بمنطقة "الهابي لاند" في المنصورة و فر هاربا.

تفاصيل الواقعة وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطيه مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث دهس قطار لشاب على مزلقان السكة الحديد بسندوب.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص والأنتقال أتضح مصرع عبدالمجيد عبدالمنعم عبدالمنعم ٣٠ عاما، من قرية شاوة التابعة لمركز المنصورة وتم نقل الجثمان إلي مشرحة مستشفى المنصورة الدولى على ذمة تصرفات النيابة.