/654233/مصطفى-محمد-أشكر-فاتح-تريم-على-الدعم-والثقة

تحدث مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي التركي، بعد مباراة فريقة اليوم بالدوري، وتسجيلة لهدفين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عقب الفوز أمام ريزه سبور" أشكر فاتح تريم المدير الفني للفريق على الثقة، وأهدى له هذا الفوز الهام والصعب".

وتابع" أبذل جهد كبير من أجل إحراز الأهداف وأشكر اللاعبين على المساعدة والدعم من أجل الماوصلة في تحقيق الأهداف ومساعدة الفريق خلال الفترة الأخيرة".

وأكمل" فوز الفريق اليوم أهم من تسجيلي للهدفين، ومساهمتي أمر طبيعي، وثقة المدرب كانت لها مفعول السحر في حدوث هذا الأداء".

واختتم" لم أتعرض للضغوطات بسبب عدم التسجيل في الفترة الأخيرة، ولكنني كنت أريد مواصلة الأداء الجيد ومساعدة الفريق، وأشكر الله على ذلك، وأشكر المدربين على الدعم والثقة".

وائل جمعة يحسم موقف مصطفى محمد من التواجد مع منتخب مصر.. ويتحدث عن أهمية تواجد الجماهير

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أن منتخب مصر سيجتمع يوم 28 أكتوبر القادم لبدأ معسكر الإسكندرية استعدادا لمباراة ليبيا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "جمهور التالتة" سيتم الإعلان عن قائمة منتخب مصر يوم 1 أكتوبر، والجهاز الفني سيختار عدد 24 لاعب لمباراة ليبيا".

مصطفى محمد

وزاد" مصطفى محمد ليس عليه أي عقوبات من الجهاز السابق، ولم نرى أي عقوبات منذ تسلم مهمة منتخب مصر، وتواصلت مع اللاعب شخصياً ولم يحدث أي إثباتات تفيد بعقاب اللاعب مع منتخب مصر".

وتابع" أزمة مصطفى محمد أخذت أكبر من حجمها، ومن يتحدث عنها كثيراً يريد إسقاط منتخب مصر، وهذا الأمر تم إغلاقة نهائياً ونريد التركيز خلال الفترة القادمة فقط".

وزاد" كارلوس كيروش يجتمع مع الجميع، ويهتم بجميع التفاصيل، ويعلم جيداً أن الأداء الذي حدث للاعبين خلال كأس مصر طبيعي لأن هناك حاله إجهاد كبيرة، ولدينا مباراة مصيرية أمام ليبيا".

واختتم" كالوس كيروش يعلم جيدً أن الكرة المصرية تعاني من حاله إجهاد، ورسالتي للجماهير أننا معنا مدرب كبير وأن يثق الجميع في الإختيارات التي حدثت، ومنتخب مصر كبير وملك للجميع، وما يحدث في بطولة الدوري حالياً صعبللغاية ونريد معالجة الأخطاء لإراحة الجميع وأتمنى مساندة الجماهير لأن هذا سيحدث فارق كبير مع اللاعبين، وأسعى أن تكون مباراة ليبيا بحضور جماهيري".