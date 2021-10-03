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تحدث النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، لموقع دوت الخليج، بشأن التحديات التى ستواجه اللجنة خلال الفترة المقبلة.

دوت الخليج

رئيس صناعة النواب لـ دوت الخليج: نستهدف تقليل الواردات وزيادة الصادرات «فيديو»

وأشار النائب معتز محمود، رئيس صناعة النواب، إلى تشكيلة اللجنة، مؤكدًا على استمراره فى مواصلة الجهد من أجل تحقيق أكبر قدر من الإفادة فى قطاع الصناعة.

النائب معتز محمود: نسعى إلى تقديم قانون الصناعة الموحد

وتابع النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب:" نسعى إلى استكمال ما قدمناه خلال دور الانعقاد الأول، وأن نكمل بسياسات من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة فى الصناعة المصرية، وهو العمل على تقليل حجم الورادات وزيادة الصادارت لتصل لـ 100 مليار.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، معتز محمود، سنعمل خلال الفترة الماضية، على قانون الصناعة الموحد، إلى جانب كافة القوانين المتصلة، والتى من شأنها تحسين وضع الصناعة.

واستكمل رئيس صناعة النواب حديثه قائلًا:" حتى لا يتردد المستثمر على 100 شباك، يلزم تقديم قانون الصناعة الموحد، مضيفًا:" سنعمل على استدعاء الجهات التنفيذية للنقاش".

وأكد رئيس صناعة النواب، معتز محمود، على أنه سيطالب الحكومة يتقديم خريطة صناعية واضحة، طبقًا لاحتياجات السوق المحلي والمواد الخام الموجودة، وأيضًا فض الاشتباكات بين الاختصاصات المتداخلة".