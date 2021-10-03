طارق شوقى: القيادة السياسية حريصة جدًا على كل طالب ومعلم

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن القيادة السياسية حريصة جدًا على كل طالب ومعلم، مضيفًا: "لو اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا شافت الاحتياج إلى أى تغيير سيتم عمل ذلك بشكل يقلل الهدر التعليمى".





وأضاف شوقى، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة والناس"، مساء الأحد: "حتى فى حالة أى تصاعد فى أزمة كورونا الأطفال حتى رابعة ابتدائى آخر ناس هايقعدوا فى البيت". وأوضح وزير التعليم، أن الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائى يجب أن يحضروا، معلقًا: "مينفعش يتعلموا بأى وسيلة أخرى ومحتاجين تواجدهم فى المدرسة بشدة، والتأثير السلبى على تعليمهم سيستمر لسنوات".

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