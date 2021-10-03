محافظ الإسكندرية يستقبل السفير السويدى بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - ورحب المحافظ بالسفير على أرض الإسكندرية، مشيداً بقوة وعمق العلاقات بين مصر والسويد خاصة فى مجال الاستثمارات، والتى كان لها دورا ملحوظاً على الاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أنه كانت هناك العديد من اللقاءات التى جمعت بين وزير التجارة والصناعة لكلا البلدين بالإضافة لوزير الخارجية المصرى لدعم خطط الاستثمارات بين البلدين.
ورحب الشريف بزيادة التعاون بين الجانبين فى المجال الاقتصادى الاستثمارى، مؤكداً على تذليل أى عقبات قد تواجه أى تعاون بين الجانبين.
من جانبه شكر السفير المحافظ على حفاوة الاستقبال، معرباً عن سعادته بزيارته لمدينة الإسكندرية حيث تعد تلك هى زيارته الأولى له منذ توليه المنصب فى يونيو الماضى، مضيفا أن للإسكندرية مكانة خاصة وذلك لكونها مدينة ذات طابع تاريخى وثقافى متميز، مرحباً بمزيد من التعاون وتطوير العلاقات بين الجانبين على كافة الأصعدة.
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