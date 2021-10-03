صور- افتتاح مسجد الروضة بطور سيناء الجمعة المقبلة

جدة - نرمين السيد - وقالت الأوقاف فى بيانها، مساء اليون، إنه أكبر مسجد بمدينة طور سيناء حيث تبلغ مساحته الكلية نحو 5000 متر مربع، ومساحة الصحن الداخلى 1.750 مترًا، كما يتضمن المسجد صحنًا خارجيًّا مكشوفًا بمساحة 700 متر، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 11 مليون جنيه.

كما يفتتحان مسجد الحاجة عزيزة بأرض الجمعية بمدينة طور سيناء، وتبلغ مساحة المسجد الإجمالية 1000 متر، وصحن المسجد 650 مترًا، بتكلفة بلغت نحو 6 ملايين جنيه.