جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن العام الدراسى المقبل هو ثالث عام فى ظل فيروس كورونا، ولذلك تكونت خبرة لدى الوزارة فى مجال التعامل، وتم تقليل الفجوة التعليمية، مضيفًا: "عدينا بالطلاب لبر الأمان".





وأضاف شوقى، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة والناس"، مساء الأحد، أن التعامل مع الكثافة يختلف من مدرسة إلى أخرى ويتم الشرح لمديرى المديريات بكيفية التعامل ووضع الجداول بشكل يتناسب مع تعليمات وزارة الصحة، موجهًا رسالة طمأنة لأولياء الأمور قائلا: "اطمئنوا إحنا مراقبين الموضوع ده، والوزارة حريصة على تنفيذ الإجراءات الاحترازية". وأَوضح وزير التعليم، أنه مع بداية العام الدراسى سيكون جميع المعلمين والإداريين تم تطعيمهم ضد كورونا، وسيتم البدء فى تطعيم طلاب الثانوية مع توافر اللقاحات، لا سيما وأن الوزارة تحتاج إلى 8 ملايين جرعة لتطعيم الطلاب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم: لدينا خبرة فى التعامل مع كورونا.. وعدينا بالطلاب لبر الأمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.